Bari, tassisti ed eroi: aiutano poliziotto a fermare aggressore

BARI – Sarebbe potuto essere armato non solo della bottiglia che ha brandito e scagliato sulla testa dell’agente della questura di Bari, ma anche di un qualche altro oggetto contundente – come un coltello – che avrebbe potuto causare conseguenze sicuramente peggiori. Ciò non ha frenato Nicola e Vittorio che, in barba al pericolo, hanno affrontato il momento e aiutato il poliziotto bloccando l’esagitato e consegnandolo nelle mani dei colleghi.

Nicola Andrisani e Vittorio Pantaleo, di 41 e 39 anni, da 22 anni il primo e da 11 il secondo alla guida dei loro taxi, sono stati ricevuti nel cortile di Palazzo di Città dall’assessore allo Sviluppo economico, Pietro Petruzzelli, che li ha ringraziati per l’intervento e li ha omaggiati con la maglia del capoluogo.

L’episodio che li ha visti protagonisti giovedì sera, quando i due, fermi con i loro taxi in via Cognetti, si sono lanciati all’inseguimento di un extracomunitario che qualche attimo prima aveva colpito un poliziotto alla testa con una bottiglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author