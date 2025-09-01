Bari-Taranto, treni di nuovo in servizio: bus sostitutivi per alcune tratte

Dal 1° settembre 2025 tornano a circolare i treni sulla linea Bari-Taranto, al termine dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Gli interventi, avviati il 1° luglio e conclusi il 31 agosto, hanno riguardato l’attivazione del sistema ERTMS tra Bari Parco Nord e Gioia del Colle, il miglioramento dell’accessibilità alla stazione di Acquaviva delle Fonti e il rinnovo dei binari nel tratto Gioia del Colle-Grottalupara.

Dal 15 settembre al 13 dicembre, per consentire il completamento dell’ERTMS tra Acquaviva e Gioia del Colle, sono previste leggere modifiche di orario per 24 treni regionali. Inoltre, dieci treni della relazione Bari-Bitritto saranno cancellati e sostituiti da bus, così come due collegamenti Bari-Gioia del Colle e due Bari-Taranto. I treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) circoleranno regolarmente.

Trenitalia invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali di informazione e vendita (sito web, app, mail e SMS) dove saranno costantemente aggiornati orari e variazioni. Maggiori dettagli sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità), tramite Smart Caring personalizzato sull’app e chiamando il call center gratuito 800 89 20 21.

Durante il periodo dei lavori estivi, la continuità del servizio è stata garantita con corse sostitutive in autobus.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author