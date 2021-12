Il derby Bari-Taranto, in programma domenica alle ore 17.30 allo stadio San Nicola sarà vietato alla tifoseria ospite. A deciderlo è il Comitato di Analisi della Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive su richiesta della Questura. Vietata la vendita dei tagliandi per la tifoseria ospite. Antenna Sud trasmetterà la gara in diretta in chiaro sul digitale terrestre sul canale 13.