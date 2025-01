Bari, tanti giocattoli donati con iniziativa del M5S

BARI – Successo per l’iniziativa “Giocattoli in Movimento” firmata Movimento Cinque Stelle, con due appuntamenti nel capoluogo nelle periferie della città per aiutare i bambini di famiglie indigenti e sensibilizzare i cittadini al riuso in linea con le politiche di sostenibilità ambientale.

