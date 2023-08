Bari, superato il dato abbonamenti della scorsa stagione

BARI – Il campionato non è ancora iniziato, ma in casa Bari c’è comunque un buon motivo per sorridere: superata quota 7.651 tessere vendute, dato fatto registrare nella scorsa stagione e sempre in Serie B. Ne da l’annuncio il club biancorosso. In proiezione potrebbe essere il miglior dato di sempre dell’era De Laurentiis: il record spetta per ora alla stagione 2019/20, quando in Serie C furono sottoscritti 7.806 abbonamenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp