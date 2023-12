BARI. Valerio Di Cesare ha deciso con la sua rete la sfida contro il Sudtirol. Una rete esteticamente bella ma soprattutto ricca di significato: “Fortunatamente mi è capitato questo gol. Una rete che sa di liberazione, ci ha permesso di ottenere tre punti importanti. Ma siamo ancora molto lontani da fare quello che in realtà vorremmo. Adesso andiamo avanti. Espulsione? No, non ci aveva sbloccato perché eravamo timorosi. Abbiamo trovato il gol e siamo andati in difficoltà con le palle inattive”.

Sui tifosi e le prospettive future: “Quello che posso dire è che ognuno può esprimere il proprio dissenso. Lo comprendo. Fare meglio dello scorso anno era difficile ma a fine anno non voglio avere rimpianti. Vogliamo metterci alle spalle nove giorni di ritiro. Ho le mie responsabilità da capitano e dico che non siamo ancora una vera squadra per ambire a certi traguardi”.

