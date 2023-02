BARI – Passa dai red carpet di New York a quelli della Paris fashion week, esattamente come due settimane fa quando ha solcato la passerella del ‘Re’ Giorgio Armani di cui è diventato volto iconico. Classe 1987, origini indiane da parte di madre e pugliesi da parte di padre. Il super top model Fabio Mancini è in tour nelle scuole per raccontare la sua storia partita poco più di 15 anni fa da Castellaneta per approdare sui catwalk del mondo fashion. Sfilate, campagne pubblicitarie e testimonial tra i più richiesti, Mancini arriva al santarella de lilla di Bari per parlare ai ragazzi del suo percorso professionale. Molto attivo nel sociale, ha affrontato anche tematiche come i social network e la comunicazione.

