Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Christian Gytkjaer in seguito al trauma occorso al piede destro, hanno rilevato una infrazione della prima falange del 5° dito. Il calciatore ha già intrapreso il percorso personalizzato di recupero sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author