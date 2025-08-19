19 Agosto 2025

Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

Domenico Brandonisio 19 Agosto 2025
SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Christian Gytkjaer in seguito al trauma occorso al piede destro, hanno rilevato una infrazione della prima falange del 5° dito. Il calciatore ha già intrapreso il percorso personalizzato di recupero sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso.

