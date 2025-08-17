Bari, stop musica a mezzanotte? I gestori dei locali non ci stanno più

Ancora una volta i gestori dei locali della movida barese mostrano forte malcontento per la necessità – come da ordinanza comunale – di spengere la musica a mezzanotte. “Così – sostengono – si danneggiano turismo ed economia. Le regole vanno riviste”.
