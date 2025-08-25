Bari, spray sul volto durante un litigio in Piazza tra due extracomunitari

Bari, 25 agosto – Cuore pulsante della vita universitaria e luogo di passeggio, Piazza Cesare Battisti si sta trasformando in un “teatro a cielo aperto” sede di episodi allarmanti. La denuncia arriva da una mamma e residente, che con profonda preoccupazione descrive un deterioramento della sicurezza e del decoro urbano.

Un luogo solitamente di ritrovo per festeggiamenti di laurea o per tranquille passeggiate, oggi è stato ancora una volta teatro di scene che stridono con l’atmosfera che lo contraddistingue ogni giorno.

La residente racconta di litigi, di persone che usano le aiuole per i propri bisogni e della presenza costante di individui che controllano la Piazza, dove stazionano per ore e infastidiscono i passanti.

La donna ha assistito in particolare a due episodi preoccupanti, avvenuti a poche ore di distanza. Il primo, intorno a mezzogiorno, ha visto un uomo con un radiolone a tutto volume sulla spalla attraversare più volte la piazza con fare minaccioso, disturbando la quiete pubblica. Un atteggiamento che, secondo la residente, non si addice a un luogo costantemente popolato da famiglie e studenti.

Più grave, però, è stato l’episodio avvenuto alle 15:00. Richiamata da schiamazzi, ha visto due giovani litigare animatamente, arrivando a spruzzarsi dello spray sul volto prima di essere separati da un terzo individuo. Una scena che ha spaventato due studentesse sedute su una panchina, tanto da spingerle ad allontanarsi.

Dopo aver contattato le forze dell’ordine, la residente ha richiesto un presidio fisso in piazza. La sua preoccupazione si aggiunge a quella di molti altri abitanti, studenti e commercianti, che chiedono un maggiore dispiegamento di forze nelle piazze già presidiate dalla polizia locale (Piazza Cesare Battisti, Piazza Umberto e Piazza Aldo Moro).

“La percezione comune è che le priorità della città debbano spostarsi dalla promozione culturale alla tutela e sicurezza di chi la vive quotidianamente”, conclude la residente. “Non è questa la Bari che vogliamo, che si pattuglino costantemente le piazze, notte e giorno”.

