25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, spray sul volto durante un litigio in Piazza tra due extracomunitari

Giovanni Sebastio 25 Agosto 2025
centered image

Bari, 25 agosto – Cuore pulsante della vita universitaria e luogo di passeggio, Piazza Cesare Battisti si sta trasformando in un “teatro a cielo aperto” sede di episodi allarmanti. La denuncia arriva da una mamma e residente, che con profonda preoccupazione descrive un deterioramento della sicurezza e del decoro urbano.

Un luogo solitamente di ritrovo per festeggiamenti di laurea o per tranquille passeggiate, oggi è stato ancora una volta teatro di scene che stridono con l’atmosfera che lo contraddistingue ogni giorno.

La residente racconta di litigi, di persone che usano le aiuole per i propri bisogni e della presenza costante di individui che controllano la Piazza, dove stazionano per ore e infastidiscono i passanti.

La donna ha assistito in particolare a due episodi preoccupanti, avvenuti a poche ore di distanza. Il primo, intorno a mezzogiorno, ha visto un uomo con un radiolone a tutto volume sulla spalla attraversare più volte la piazza con fare minaccioso, disturbando la quiete pubblica. Un atteggiamento che, secondo la residente, non si addice a un luogo costantemente popolato da famiglie e studenti.

Più grave, però, è stato l’episodio avvenuto alle 15:00. Richiamata da schiamazzi, ha visto due giovani litigare animatamente, arrivando a spruzzarsi dello spray sul volto prima di essere separati da un terzo individuo. Una scena che ha spaventato due studentesse sedute su una panchina, tanto da spingerle ad allontanarsi.

Dopo aver contattato le forze dell’ordine, la residente ha richiesto un presidio fisso in piazza. La sua preoccupazione si aggiunge a quella di molti altri abitanti, studenti e commercianti, che chiedono un maggiore dispiegamento di forze nelle piazze già presidiate dalla polizia locale (Piazza Cesare Battisti, Piazza Umberto e Piazza Aldo Moro).

“La percezione comune è che le priorità della città debbano spostarsi dalla promozione culturale alla tutela e sicurezza di chi la vive quotidianamente”, conclude la residente. “Non è questa la Bari che vogliamo, che si pattuglino costantemente le piazze, notte e giorno”.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Polignano a Mare e Giovinazzo entrano nel circuito Sala Blu di RFI

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari ricorda indipendenza Ucraina

25 Agosto 2025 Antonio Bucci

Edilizia scolastica, i fondi dalla Città Metropolitana

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Regionali, vertice romano per sbrogliare la matassa a sinistra

25 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

potrebbe interessarti anche

Taranto, arrivano tre nuovi rinforzi per Danucci

25 Agosto 2025 Anthony Carrano

Bari, spray sul volto durante un litigio in Piazza tra due extracomunitari

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Melfi, Stellantis: riparte la produzione ma con tante incognite

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Potenza, presentata la 6a edizione del “Festival della birra”

25 Agosto 2025 Francesco Cutro