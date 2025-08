Bari, spiaggia di Pane e Pomodoro: Nuova illuminazione e rafforzamento sicurezza per tutti

La spiaggia di Pane e Pomodoro, cuore pulsante dell’estate barese, brilla di nuova luce grazie al completamento dei lavori di potenziamento e ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

L’intervento, mira a migliorare la vivibilità e la sicurezza di uno degli spazi pubblici più frequentati della città, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’impianto è stato significativamente rafforzato con l’installazione di quattro nuovi pali, ciascuno dotato di tre proiettori a LED. Nello specifico, ogni palo ospita due proiettori da 140 watt (con 36.000 lumen ciascuno) e uno da 160 watt (anche questo con 36.000 lumen), per un totale di ben 440 watt complessivi per ogni punto luce.

Questa configurazione garantisce una diffusione ottimale e una luminosità elevata, rendendo la spiaggia più accogliente e sicura per chiunque decida di frequentarla anche dopo il tramonto.

Il sindaco Vito Leccese ha commentato l’intervento, sottolineando l’importanza di questo miglioramento: “Siamo impegnati a migliorare la vivibilità e il presidio della spiaggia più frequentata della città, anche con riferimento alla sicurezza di quanti, sempre più numerosi, la frequentano nelle ore serali e notturne. Pane e Pomodoro è uno spazio pubblico prezioso, in cui ogni giorno centinaia di persone di ogni età e provenienza si ritrovano per godere della bellezza del nostro mare ed è giusto fare tutto il possibile perché possa essere vissuto in tranquillità in ogni ora del giorno.”

Il potenziamento dell’illuminazione si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione della spiaggia, che ha visto negli ultimi tempi numerosi interventi su più fronti: dal rifacimento completo dei pontili di accesso al servizio di custodia degli oggetti personali, dalla presenza di un truck food fisso al potenziamento dei servizi igienici, dalle attività di animazione a quelle di supporto alle persone con disabilità.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza sempre migliore e più sicura a cittadini e turisti che scelgono Pane e Pomodoro come luogo di svago e relax.

Con questa nuova illuminazione, la spiaggia si conferma un punto di riferimento per l’estate barese, pronta ad accogliere i suoi visitatori in un ambiente più luminoso e protetto.

