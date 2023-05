Bari, a Spazio Giovani la mostra di Nisi

BARI – Foglie di oro, rame, e tecniche materiche: sono queste le caratteristiche della mostra pittorica del maestro Leo Nisi che aprirà i battenti questo fine settimana – sabato 27 e domenica 28 – a Spazio Giovani, sulla Muraglia di Bari. Un’iniziativa che punta a valorizzare i talenti del territorio con un occhio attento anche all’offerta culturale della città in modo da ampliare sempre di più le possibilità per i turisti in arrivo e non solo.

