BARI – Sparatoria nella serata di Pasquetta a Torre a Mare, quartiere a sud di Bari. Secondo le primissime indiscrezioni, un uomo sarebbe stato ferito e portato urgentemente al Policlinico del capoluogo. L’episodio proprio in via Bari. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della questura e gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso.

(notizia in aggiornamento)

