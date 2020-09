Bari| Spari nel parcheggio del Mc Donald del San Paolo

Condividi

Spari questo pomeriggio intorno alle 19 nel parcheggio del Mc Donald del quartiere San paolo di Bari, all'uscita 5 della tangenziale. Ignoti hanno esploso 12 colpi di arma da fuoco in direzione di una Suzuki Swift azzurro metalizzato. Fortunatamente non ci sono feriti. A quell'ora il locale ospitava decine di famiglie con bambini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e della compagnia Bari San Paolo che hanno sentito alcuni testimoni e proceduto con i rilevamenti del caso. Nel parcheggio 12 bossoli individuati dalla Scientifica, uno dei quali avrebbe raggiunto il tettuccio dell'auto. Indagini in corso.