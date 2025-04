Bari, spari contro Carabinieri: UNARMA “Intervento urgente su DDL Sicurezza”

BARI – Hanno forzato un posto di blocco, speronato l’auto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e aperto il fuoco nel tentativo di fuggire. È successo nelle scorse ore a Bari, durante un inseguimento ad alto rischio che, fortunatamente, non ha causato feriti tra i militari.

A commentare l’accaduto è Nicola Magno, Segretario Generale Regionale Puglia di UNARMA, che lancia un appello diretto al Governo: “I delinquenti ormai non temono né la legge né lo Stato. Se al posto del Radiomobile ci fosse stata una pattuglia di Stazione, oggi conteremmo i caduti”.

Magno sollecita l’intervento immediato sull’iter del DDL Sicurezza, chiedendo l’inasprimento delle pene e soprattutto l’equipaggiamento adeguato per tutti i reparti: “Le Stazioni non dispongono di auto blindate, eppure sono sempre in prima linea. Serve un piano concreto per garantire loro la stessa sicurezza operativa”.

