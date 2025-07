Bari, sparatoria in viale Unità d’Italia: ferita ragazza

BARI – Il bilancio sarebbe potuto essere di gran lunga peggiore se solo uno dei proiettili l’avesse colpita alla testa anziché alla spalla.

Sparatoria nella notte tra venerdì e sabato in viale Unità d’Italia a Bari, proprio all’altezza della stazione dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbero stati giovani a bordo di due motori di media cilindrata. Uno dei colpi avrebbe attinto una ragazza che malauguratamente era presente in zona. La giovane sarebbe stata colpita a una spalla e – accompagnata al Policlinco del capoluogo – fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Cinque i bossoli trovati sul posto e repertati dalle forze dell’ordine. Al rumore degli spari, sarebbe stato immediato l’intervento degli agenti della Questura di Bari che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire quanto accaduto.

