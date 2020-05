Bari | Sparatoria in via Piave, nessun ferito

Condividi

Spavento in Via Piave,nel quartiere Carrassi di Bari,questo pomeriggio. Sono ancora in corso accertamenti da parte della scientifica della polizia, dopo una segnalazione anonima.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sarebbero feriti. La polizia ha trovato sul posto alcuni bossoli che confermerebbero la sparatoria.