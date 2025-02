Bari, spara per convincere la moglie a farlo rientrare in casa: fermato

BARI – Ha tentato di farsi aprire la porta dalla moglie sparando più volte in aria con una pistola detenuta illegalmente, dopo averla minacciata urlando in strada. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel rione San Paolo di Bari, un uomo di 44 anni con diversi precedenti penali.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo stava discutendo animatamente con la moglie sotto casa, ma le sue urla non hanno convinto la donna a farlo rientrare. A quel punto, ha estratto l’arma e ha esploso alcuni colpi in direzione del terrazzino dell’abitazione. I proiettili non hanno provocato danni né feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno fermato il 44enne e lo hanno portato in questura. L’uomo è accusato di porto abusivo di arma e minacce. Nelle prossime ore potrebbe scattare l’arresto.

