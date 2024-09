Bari, spaccata nella notte alla concessionaria Maldarizzi

BARI – Avrebbero spaccato la vetrina dello showroom di via Oberdand lanciandoci su una Jeep Renegade. Spaccata intorno a mezzanotte alla concessionaria Maldarizzi di Bari Japigia. Al momento solo danni e fortunatamente nessun ferito. Sui social, l’azienda, postando un frame delle telecamere di video sorveglianza, ironizza: “ Forse abbiamo esagerato con la convenienza. Si sono letteralmente fiondati sulle offerte in vetrina. Qui solo iniziative che spaccano”. Ciò lascia intendere che non ci sarebbero state conseguenze peggiori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author