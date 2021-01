Bari | Sospese le lezioni in presenza in tutte le scuole di Noci fino al 6 Febbraio

Lezioni in presenza sospese fino al 6 Febbraio a Noci. La proroga è stata disposta dal sindaco Domenico Nisi con una nuova Ordinanza del 29 Gennaio scorso che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Un decisione presa dopo aver sentito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e le Dirigenti Scolastiche, tenendo conto dell’andamento epidemiologico sul territorio comunale, per cui è in corso una intensa e importante attività di tracciamento da parte delle autorità sanitarie preposte, e del numero complessivo di bambini, ragazzi e personale docente e non docente sottoposto a regime di isolamento fiduciario.