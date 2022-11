Condividi su...

BARI – Sei partite, soltanto un successo. In altre circostanze sfiorato, ma mai arrivato e spesso per questione di dettagli: come possono essere un gol in più mancato, uno in meno subito e forse anche un pizzico di sfortuna. Fatto sta che il Bari non riesce ancora a far decollare il suo campionato al ‘San Nicola’, nonostante la spinta del suo pubblico, che pure è notevole per una categoria come la Serie B.

I numeri in tal senso parlano chiaro: il bilancio provvisorio degli uomini di Mignani è di 1 vittoria – l’unica in goleada contro il Brescia – 4 pareggi (l’ultimo col Sudtirol in rimonta) ed 1 sconfitta, contro l’Ascoli, 11 gol fatti e 9 subiti. I punti raccolti? Sette, che fanno dei biancorossi la quartultima squadra del torneo. Numeri che si differenziano in parte da quelli ottenuti fuori casa: in questo caso le vittorie sono 4, si è segnato un gol in meno ma ne sono stati incassati soltanto sei.

Semplice casualità o forse più facilità nel riuscire ad incidere in trasferta? Il dibattito è aperto, ma i biancorossi non sono la sola compagine di vertice a dover affrontare questa situazione. Pressoché identica in tal senso è la situazione del Genoa: i liguri al Ferraris hanno racimolato 8 punti, appena uno in più, collezionando una sola vittoria e pareggiando i restanti incontri. Altro dato curioso: biancorossi e rossoblù sono le due squadre ad aver raccolto il maggior numero di punti fuori casa, rispettivamente 14 e 15.

Al rientro dalla sosta si procederà a ritmo spedito sino al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano: in casa le avversarie di calendario dei pugliesi saranno Pisa, Modena e proprio Genoa. Appuntamenti intensi in cui la squadra di Mignani, per restare in alto, dovrà cercare di portare a casa l’intera posta in palio. Ma anche per riprovare forti emozioni.