Bari, sit-in per Zelensky: “Solidarietà e una pace giusta”

Domani, domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19 in piazza Umberto a Bari, si terrà un sit-in di solidarietà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e per chiedere “una pace giusta che ponga fine alla guerra”.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Uniti per l’Ucraina, con sede nel capoluogo pugliese. “Più saremo, meglio sarà per far sentire al popolo ucraino che siamo al loro fianco”, spiega la presidente Oksana Rahovia.

Alla manifestazione sono invitati comitati, associazioni e cittadini che vogliono esprimere vicinanza a Zelensky dopo lo scontro con Donald Trump e il suo vice J.D. Vance avvenuto alla Casa Bianca.

