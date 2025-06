Bari, Simeri sogna Caserta: “Uomo vero, profilo giusto per questa piazza”

Dalle colonne della Repubblica, Simone Simeri – ex bomber del Bari, ora in forza alla Pistoiese – ha detto la sua su quello che con ogni probabilità sarà il prossimo allenatore dei galletti: Fabio Caserta.

Parole di stima per il tecnico calabrese, con cui Simeri ha condiviso un’esperienza importante ai tempi della Juve Stabia. Un rapporto di fiducia e rispetto, nato sul campo e mai svanito.

L’attaccante ha colto l’occasione anche per tornare sulla sua avventura in biancorosso, tra emozioni e rimpianti:

“Vedere mister Caserta come allenatore del Bari? Ho sempre sognato che potesse sedersi sulla panchina biancorossa. È una persona che ti dà il cuore ed è capace di gestire bene i momenti e il gruppo. Per me è un top sotto tutti i punti di vista. Bari non è per tutti, ma credo che sia il profilo adatto. Come risanare frattura tra tifosi e proprietà? L’unica medicina è vincere e convincere. Il barese e Bari hanno bisogno di sentirsi protagonisti”.

