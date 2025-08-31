31 Agosto 2025

Bari, sicurezza e risse tra stranieri: così il centro fa paura

Domenico Brandonisio 31 Agosto 2025
Una settimana di scontri, manifestazioni e misfatti: Bari fa fatica ad arginare microcriminalità ed atti di violenza tra comunità straniere. Quale percezione della sicurezza tra i cittadini?

