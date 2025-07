Bari: Sibilli verso la conferma, primo contratto da professionista per Davide Colangiuli

Tempo di calciomercato anche in casa Bari. In un’estate rovente, non solo per le temperature ma anche per le trattative che infiammano l’ambiente biancorosso, il club pugliese è al lavoro per definire le prime mosse in entrata e in uscita.

Per quanto riguarda le conferme, tutto lascia presagire la permanenza di Giuseppe Sibilli. Il trequartista, protagonista nella scorsa stagione con prestazioni di alto livello, sembra perfettamente in linea con il profilo tecnico richiesto dal nuovo allenatore Fabio Caserta, intenzionato a costruire una squadra propositiva, solida e ben organizzata.

Novità anche sul fronte degli arrivi: Davide Colangiuli, classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Bari. Centrocampista offensivo barese, Colangiuli ha debuttato in prima squadra in Serie B nell’aprile 2024, collezionando 3 presenze. Nella stagione appena conclusa ha giocato in Serie C con la maglia del Sorrento, totalizzando 27 presenze e un assist.

Un investimento importante in ottica futura, con la società che punta a valorizzare i giovani talenti cresciuti nel vivaio e a costruire una rosa sempre più equilibrata tra esperienza e prospettiva.

