Bari, si toglie la vita dopo l’ennesima lite con il fratello per l’eredità

BARI – Quando gli esperti della Polizia sono entrati calandosi dal terrazzo nell’appartamento del quarto piano di viale delle Murge – zona Quartierino di Bari – nel complesso Albatros, era già morto: steso sul letto con un colpo di pistola alla tempia esploso dalla pistola di ordinanza.

Finisce tragicamente la storia di due fratelli – un commissario e un ispettore di polizia – che da tempo avrebbero litigato anche violentemente tra loro per questioni legale all’eredità e alla cura dell’anziana madre con la quale il secondo viveva da qualche tempo. La vittima sarebbero proprio l’ispettore – classe 1973 -. L’episodio di domenica mattina, intorno alle 10, preceduta da un prologo nel pomeriggio di sabato. Tra i due, l’ennesima lite: il commissario avrebbe accusato il fratello di segregare la madre in casa e di averla circuita. L’animata discussione sarebbe stata poi sedata dall’intervento dei carabinieri. La madre dei due, avrebbe poi raggiunto il pronto soccorso del vicino Policlinico per un malore ma sarebbe stata dimessa dopo poche ore.

Questa mattina ancora l’ennesima lite tra i due fratelli. La donna sarebbe riuscita a mettersi in salvo.

L’uomo è rimasto barricato in casa per un paio d’ore con la pistola di ordinanza. A lungo non avrebbe risposto ai quattro negoziatori della polizia della questura di Bari arrivati sul posto insieme ai colleghi delle volanti, al 118 e ai vigili del fuoco. Ad allertare le forze dell’ordine, una chiamata al numero unico di emergenza 112. Dopo le 11,30, la decisione di intervenire e la macabra scoperta.

