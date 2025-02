Bari, si sblocca Maggiore: in arrivo il centrocampista

E fumata bianca fu: Giulio Maggiore sarà a breve un nuovo giocatore del Bari. Si è sbloccata la trattativa tra i pugliesi e la Salernitana, conferme plurime sulla riuscita della stessa. Il centrocampista arriva in Puglia con la formula del prestito: nella prima parte di stagione ha collezionato coi granata 12 presenze in campionato per un totale di 638’ giocati. Può giocare al centro del reparto ma anche come mediano e trequartista. Classe 1998, ha indossato soprattutto la maglia dello Spezia, collezionando ben 111 presenze in A (in B sono in carriera 120). Giocatore in viaggio verso il capoluogo pugliese.

