Bari, si butta nelle acque del lungomare: si cerca 39enne

BARI – Dalla prima serata si cerca un 39enne straniero che si sarebbe buttato nelle acque antistanti l’edificio della Città Metropolitana di Bari insieme a degli amici che dopo poco non lo avrebbero visto riemergere dal mare. Va detto che in quella zona del lungomare, le acque sarebbero particolarmente basse. Gli amici avrebbero subito chiamato i soccorsi. Sul posto al momento per le ricerche guardia costiera, polizia locale e vigili del fuoco.

*notizia in aggiornamento

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author