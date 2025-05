Bari, si barrica in casa armato dopo lite con il fratello: negoziatori al lavoro

BARI – Un uomo sulla cinquantina si sarebbe barricato in casa armato intorno alle 10 dopo l’ennesima lite con il fratello. L’episodio in viale delle Murge, a in zona Quartierino di Bari, nel residence Albatros.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – che qui abitava con la madre – sarebbe un ispettore di polizia; il fratello sarebbe invece un commissario. Sabato pomeriggio, tra i due, l’ennesima lite a quanto pare per motivi legati all’eredità: il commissario avrebbe accusato il fratello di segregare la madre in casa e di averla circuita. L’animata discussione sarebbe stata poi sedata dall’intervento dei carabinieri. La madre dei due, avrebbe poi raggiunto il pronto soccorso del vicino Policlinico per un malore ma sarebbe stata dimessa dopo poche ore.

Questa mattina ancora l’ennesima lite con il fratello. La donna sarebbe riuscita a mettersi in salvo.

L’uomo ora sarebbe barricato in casa armato della pistola di ordinanza e non starebbe rispondendo ai negoziatori della polizia della questura di Bari arrivati in quattro sul posto insieme ai colleghi delle volanti, al 118 e ai vigili del fuoco pronti ad intervenire qualcosa la situazione dovesse peggiorare.

Ad allertare le forze dell’ordine, una chiamata al numero unico di emergenza 112.

