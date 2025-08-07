Bari, si avvicina Partipilo: la formula che sblocca l’operazione

Prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione Serie A. È questa la formula che potrebbe sbloccare dopo giorni di tira e molla la trattativa tra il Parma e il Bari per portare Anthony Partipilo in biancorosso. Il calciatore non è mai stato così vicino al club pugliese. Nelle prossime la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente con le due società impegnate a limare gli ultimi dettagli per chiudere

