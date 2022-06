Si avvicina il raduno del Bari. Ultimo fine settimana di vacanza per i calciatori biancorossi che da lunedì saranno in città per preparare la nuova stagione. Tre giorni di test atletici e visite mediche e poi si partirà alla volta di Roccaraso, dove al fresco dei monti abruzzesi Di Cesare e soci affronteranno 16 giorni di preparazione atletica, dal 7 al 23 luglio. Sono cominciate nel frattempo, le visite mediche. Nelle scorse ore è toccato al portiere Elia Caprile, giunto a titolo definitivo dal Leeds dopo una stagione in Serie C alla Pro Patria. Toccherà a lui giocarsi il posto con Pierluigi Frattali, guardiano della porta biancorossa nelle ultime tre stagioni. Un numero uno promettente, classe 2001 e con una carriera davanti e uno che la Serie B l’ha già vinta con la maglia del Parma. Il Bari ha scelto i suoi portieri sarà Mignani, nei prossimi mesi, a stabilire la gerarchia. Nel frattempo Polito guarda agli altri reparti: in difesa si attende di stringere con la Spal per l’arrivo di Vicari mentre a centrocampo, dove Maita, Maiello e D’Errico rappresentano le certezze, si lavora al ritorno di Mallamo e all’arrivo di Benedetti. Folorunsho, invece, dovrebbe partire in ritiro con il Napoli che lo valuterà e deciderà il da farsi nel mese di luglio. Venerdì, infine, sarà il giorno di Bosisio e Dorval, che liberi dai loro contratti potranno firmare con il Bari.