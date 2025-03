Bari, si arrampica fino al sesto piano e ruba in un appartamento: arrestato

Si è arrampicato fino al sesto piano di un palazzo a Poggiofranco, Bari, sfruttando l’impalcatura di un cantiere, per poi entrare in un appartamento e rubare tre trolley pieni di vestiti, per un valore di circa 800 euro. Protagonista del furto è un 36enne di origine georgiana, che è stato arrestato dalla Polizia e portato in carcere con l’accusa di furto in appartamento.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì. L’uomo sarebbe entrato nell’abitazione dopo aver forzato una finestra, senza che l’inquilina, presente in casa, si accorgesse di nulla. A dare l’allarme sono stati alcuni operai del cantiere, che hanno subito avvisato sia la donna che le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia, che dopo un breve inseguimento hanno bloccato il 36enne e lo hanno trasferito nel carcere di Bari.

