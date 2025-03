Bari, sgomberata una palazzina per rischio statico: pilastri ammalorati nel seminterrato

Una palazzina di quattro piani in via De Deo 83, nel quartiere San Pasquale a Bari, è stata sgomberata questa mattina a causa del deterioramento di tre pilastri nei locali interrati, che hanno compromesso la stabilità dell’edificio. La situazione è emersa durante un sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dal condominio per lavori di manutenzione straordinaria. A seguito della segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici comunali del settore edilizia pericolante.

Il Comune ha annunciato che sarà a breve emessa un’ordinanza del sindaco Vito Leccese per dichiarare l’inagibilità dell’immobile e imporne la messa in sicurezza. Attualmente, gli abitanti hanno trovato sistemazione presso familiari, tranne una persona con necessità di assistenza medica, presa in carico dal servizio di welfare cittadino.

Secondo l’amministratore di condominio, Angelo Volpe, i pilastri presentano segni di schiacciamento, probabilmente a causa della mancanza di manutenzione. I problemi strutturali risalirebbero al 2012, ma negli ultimi anni non sarebbero stati eseguiti interventi adeguati. Dopo il crollo di una palazzina in via Pinto lo scorso 5 marzo, già dichiarata inagibile, erano state avviate verifiche più approfondite su altri edifici della città.

I lavori di consolidamento dell’edificio di via De Deo erano già iniziati nei giorni scorsi e dovrebbero concludersi entro una decina di giorni.

