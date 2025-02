Bari, sessualità. Si pensa a punto ascolto nel Municipio III

BARI – C’è un dato preoccupante, si abbassa sempre più l’età del primo rapporto e a Bari per affrontare i temi urgenti legati alla sessualità sono stati illustrati nella sede del terzo Municipio i servizi messi a disposizione dall’ospedale San Paolo per la pianificazione familiare e la sessualità, con una idea in più, quella di realizzare all’interno del Municipio un punto informativo e di ascolto per le ragazze.

