Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto

Anche durante il weekend di Ferragosto, l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari garantirà una serie di servizi di prossimità per supportare le persone più vulnerabili, come anziani, persone senza fissa dimora e vittime di violenza.

La rete di assistenza rimarrà operativa grazie alla collaborazione con le diverse realtà territoriali.

Supporto agli anziani: il Centro GEA sempre aperto

Il Centro sociale polivalente per anziani GEA di via Dante sarà aperto giovedì 14 e sabato 16 agosto, con la possibilità di effettuare segnalazioni e richiedere assistenza in caso di necessità. Sono inoltre previste diverse attività di animazione, come laboratori di recitazione e sartoria, giochi e proiezioni cinematografiche. Sarà attivo anche lo Sportello di Ascolto Sociale presso la sede di Viale della Repubblica.

Il programma “Serenità Anziani” continuerà a fornire supporto agli anziani vulnerabili. Per informazioni, è possibile contattare il numero 080 5227511 o il Numero Verde 800 063 538.

Povertà estrema: tutti i servizi garantiti da “Area 51”

Il Centro polifunzionale per il contrasto alla Povertà estrema “Area 51” manterrà i suoi orari di apertura invariati (dalle 8:30 alle 20:30) nei giorni 14, 15 e 16 agosto. Saranno attivi tutti gli sportelli, inclusi quelli dedicati alla povertà e alle badanti. Saranno assicurati anche i servizi di bassa soglia, come l’accesso ai bagni, il deposito bagagli e la distribuzione di pasti caldi.

Per celebrare la festa, il 15 agosto l’equipe di Area 51 organizzerà un “Party di Ferragosto” con merende, musica e balli.

Diverse Case di comunità rimarranno attive e sarà garantita l’accoglienza di emergenza in strutture come il Centro Andromeda e la Chill House.

Assistenza in strada e pasti caldi

Grazie al progetto “Aperti per Ferie” dell’associazione In.Con.Tra, il bar sociale in piazza Balenzano offrirà colazioni gratuite, mentre il food truck continuerà a distribuire pasti caldi in punti strategici della città, come la stazione e le piazze Cesare Battisti e Umberto.

L’Unità di Strada “Care for People” sarà operativa dal 13 al 16 agosto, dalle 20:00 alle 2:00, per offrire sostegno psico-sociale a persone senza dimora e consulenze sulle dipendenze patologiche ai giovani nei luoghi della movida. Il 15 agosto, gli operatori saranno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, mentre il 16 agosto si sposteranno tra via Argiro e il Parco Rossani.

Anche la Caritas Diocesana contribuirà, garantendo la distribuzione della cena il 15 e 16 agosto presso la mensa delle Missionarie di Carità.

Pronto intervento e supporto antiviolenza attivi 24/7

Il Pronto Intervento Sociale (PIS), rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà (anziani, donne vittime di violenza, minori), rimarrà attivo 24 ore su 24. È possibile contattarlo al Numero Verde 800 093470 o allo 080 8493594.

Anche il Centro antiviolenza del Comune di Bari sarà sempre disponibile per offrire supporto psicologico, sociale e legale alle vittime. I numeri da contattare sono il Numero Verde 800 202330 e il numero di Pronto intervento 328 8212906.

