Bari | Serata di controlli per le strade tra auto e monopattini

211 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, soste irregolari su marciapiedi e attraversamenti pedonali, 31 uteti sorpresi in un utilizzo improprio di monopattini e biciclette elettriche a cui è stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte dal codice della strada (con particolare riferimento alla pericolosa guida di minori senza casco e al trasporto di passeggeri), multe fino a 10mila euro per abusivismo commerciale sul lungomare Imperatore Augusto con sequestri di centinaia di bibite e una Sanzione per 5000 euro, a Poggiofranco, una paninoteca per inosservanza delle misure di protezione individuale e distanziamento sociale.

Questo il bilancio della nottata appena trascorsa della Polizia locale di bari che ha messo su unìampia operazione a tutela della sicurezza stradale e a prevenzione del verificarsi di sinistri