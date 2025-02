Bari, sequestrati 17mila gadget Squid Game contraffatti

BARI – Nell’ambito di un mirato piano di interventi predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari finalizzato a garantire un adeguato presidio in materia di anticontraffazione e “sicurezza prodotti” a tutela sia delle aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale/industriali sia della salute dei consumatori, i militari del Gruppo Pronto Impiego hanno sottoposto a sequestro circa 17 mila gadget raffiguranti simboli e immagini riconducibili alle celebre serie televisiva sudcoreana “Squid Game”, contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza richiesti per la commercializzazione in ambito comunitario.

L’attività posta in essere dai “baschi verdi” baresi, sviluppata attraverso l’analisi dei dati ottenuti incrociando le informazioni acquisite dalle pattuglie impiegate nella quotidiana attività di controllo economico del territorio con quelle ricavabili dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, ha consentito di intercettare l’ingente numero di prodotti contraffatti costituiti, nel dettaglio, da portachiavi di varie dimensioni, penne e maschere, tutti riproducenti simboli della predetta serie pronti per essere immessi in commercio in violazione della normativa a tutela del diritto d’autore e di quella che garantisce livelli di sicurezza minimi per la salute dei consumatori.

Gli operanti hanno segnalato due cittadini cinesi alle competenti Autorità, che valuteranno l’effettiva esistenza delle loro responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author