Bari, seminare e coltivare la speranza nel nome di Angelo

BARI – Seminare per tenere viva la memoria e generare speranza. Per questo circa 40 bambini della scuola elementare Clementina Perone di Bari si sono presentati al Cimitero monumentale di fronte alla tomba del neonato ritrovato morto lo scorso 2 gennaio nella culla termica della chiesa di san Giovanni Battista.

Il primo giorno di primavera lo hanno celebrato così, con chi non c’è più senza una colpa, ed aste alte per far vedere il cartellone con su scritto: “Seminiamo e coltiviamo speranza e memoria per te, Angelo”. È il nome che è stato dato al neonato – al momento senza un cognome perché non è stata individuata né la madre e né il padre – suggerito dall’arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano in occasione dei funerali, che insieme al sindaco Vito Leccese hanno spostato zolle di terra a mani nude per far spazio ed innestare una pianta di rose vicino alla tomba del piccolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author