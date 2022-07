BARI – Trecentomila euro per la manutenzione e l’implementazione degli impianti semaforici in città nei prossimi due anni. È quanto ha approvato la giunta comunale del capoluogo che così punta a rimodernare tutti i corpi semaforici della città. Al momento sono 126 i semafori in tutti i quartieri di bari anche se obiettivo dell’assessorato alle opere pubbliche è quello di sostituirne il più possibile con rotatorie che facilitano anche la viabilità.