Bari, segnalato veleno per cani in strada: Comune invita alla prudenza

La ripartizione Ambiente del Comune di Bari ha ricevuto segnalazioni su presunti episodi di avvelenamento di cani in diverse zone della città. La Polizia Locale ha avviato accertamenti nelle aree indicate dai cittadini: via Postiglione, via Maria Cristina di Savoia, via dei Mille, via Amendola, via Pisacane, area cani di Vico Capurso e via Giuseppe Pellegrini.

L’amministrazione comunale invita i proprietari di cani a prestare la massima attenzione, utilizzando museruola e guinzaglio per evitare il contatto con eventuali sostanze tossiche.

In caso di sospetto avvelenamento, il Comune attiva verifiche con la Polizia Locale e la Asl di Bari. Eventuali esche ritrovate vengono analizzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Putignano per accertare la presenza di sostanze tossiche. Se il pericolo viene confermato, il Comune emetterà un’ordinanza sindacale con ulteriori controlli, segnaletica di allerta e avvisi alla cittadinanza.

