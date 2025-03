Bari, segnalata richiesta di aiuto: intervento dei soccorsi, apprensione in centro

BARI – Momenti di apprensione nel centro di Bari dopo una richiesta di aiuto proveniente da uno stabile in Via Paolo Lembo. Alcuni cittadini, preoccupati, hanno allertato le sale operative di pronto intervento. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con un’ambulanza.

I Vigili del Fuoco, utilizzando una scala, sono entrati nell’edificio attraverso una finestra al primo piano, dove si trovano alcuni uffici. Dopo un’accurata verifica, però, non sono state trovate persone in difficoltà. L’allarme si è quindi e’ rientrato e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

Nella foto in evidenza in momento in cui i Vigili del fuoco raggiungono la finestra al primo piano con la scala.

