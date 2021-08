Bari | Seggiolino si stacca dalla giostra, tragedia sfiorata a Capurso

Poteva finire in tragedia l’incidente verificatosi a Capurso nel barese nella serata di domenica scorsa durante i festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo. Si spezza la catena che regge il seggiolino di una giostra facendo cadere rovinosamente al suolo il ragazzo che lo occupava. La giostra ha continuato la sua corsa mentre il giovane rotolava a terra finché l’impianto non si è fermato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale: il ragazzo ha riportato ferite da trauma violento. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto.