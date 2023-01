Bari: Sede Cgil imbrattata con scritte ‘no vax’

La sede della Cgil di Bari di via Loiacono, al quartiere Japigia, è stata imbrattata da scritte no vax e frasi che inneggiano a una lotta contro il sindacato. “Questa deturpazione – commenta Gigia Bucci. segretaria generale Cgil Bari – si aggiunge al lungo elenco di sedi sindacali della nostra organizzazione prese di mira da forze no vax e riconducibili a nuovi fascismi il cui scopo è quello di colpire i soggetti della rappresentanza collettiva”.

Contro questo gesto “ignobile”, la Cgil di Bari ha organizzato, per le 18.00 di oggi mercoledì 18 gennaio, una fiaccolata sul piazzale antistante la sede della Cgil di Bari (terrazzo Ipercoop Japigia) dinanzi ai muri imbrattati della sede sindacale. “Sono invitati a partecipare tutti: associazioni, rappresentanti datoriali, istituzioni, simpatizzanti e cittadine e cittadini che hanno a cuore le libertà e la democrazia”, afferma il sindacato.

