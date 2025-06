Bari, scorporo Giovanni XXIII: Nocco “Regione immobile e silente”

È ancora bloccato il processo di scorporo dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari, nonostante gli impegni assunti dalla Regione Puglia nei confronti del Ministero della Salute. A denunciarlo è la senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco, che parla apertamente di “ritardo grave e incomprensibile su un tema che tocca direttamente la salute dei bambini pugliesi”.

La separazione gestionale era stata inserita nella Legge di Bilancio regionale ed era stata condivisa in sede tecnica e politica, anche alla presenza del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Tuttavia, la procedura è ferma a causa della mancata trasmissione dello stralcio del Piano Operativo Regionale, documento indispensabile per attestare l’invarianza della spesa e procedere allo scorporo.

“L’assessore regionale alla Sanità aveva promesso di inviare il documento entro aprile – sottolinea Nocco – ma siamo a fine giugno e tutto è ancora fermo. A questo si aggiungono comunicazioni confuse e richieste fuori contesto, che rischiano solo di far perdere altro tempo prezioso”.

Per la senatrice si tratterebbe di una strategia attendista che rischia di compromettere un progetto cruciale per il futuro della sanità pediatrica pugliese. “Ogni giorno di ritardo è un’opportunità negata per offrire cure migliori ai nostri bambini. La Regione non può continuare a rifugiarsi dietro al silenzio o alla burocrazia. Se ci sono ragioni politiche per fermare lo scorporo, abbiano il coraggio di dirlo chiaramente”.

Nocco insiste sull’importanza di un ospedale pediatrico autonomo, capace di garantire percorsi dedicati, una governance più snella e cure più efficaci. “La sanità non può essere ostaggio dell’incertezza. Chi oggi frena questo processo dovrà assumersene la responsabilità, anche sul piano etico”.

La vicenda riapre il dibattito sull’efficienza della macchina amministrativa regionale e sul futuro del Giovanni XXIII, una struttura simbolo per la cura dei più piccoli, al centro di un progetto che, al momento, resta ancora sulla carta.

