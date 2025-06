Bari, scorporo Giovanni XXIII: Maiorano “Regione in grave ritardo”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “Sanità pediatrica pugliese ostaggio dell’inerzia”

Giovanni Maiorano, parlamentare di Fratelli d’Italia e componente delle Commissioni Affari Costituzionali e Antimafia, ha sollevato dure critiche nei confronti della Regione Puglia, accusata di immobilismo rispetto allo scorporo dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari.

Secondo il deputato, l’operazione rappresenterebbe un passaggio decisivo per valorizzare la sanità pediatrica regionale, in linea con quanto già definito a livello normativo e concordato tecnicamente con il Ministero della Salute. Tuttavia, la mancata formalizzazione dello stralcio del Piano Operativo Regionale, atto indispensabile per completare l’iter, starebbe ostacolando da mesi l’avanzamento del progetto.

“Si tratta di un blocco ingiustificabile, che pesa interamente sulla Regione”, ha dichiarato Maiorano, evidenziando come promesse e scadenze non siano state rispettate. Il deputato ha sottolineato le ripercussioni sulla qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti, chiedendo un intervento immediato.

“La Regione chiarisca senza ambiguità le proprie intenzioni. Non c’è più tempo per rinvii. È una questione di responsabilità non solo politica ma morale verso le famiglie pugliesi”, ha ribadito l’onorevole pugliese, assicurando che Fratelli d’Italia continuerà a vigilare sulla vicenda, chiedendo conto delle mancanze riscontrate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author