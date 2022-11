Bari: Scontro tra tir, chiuso al traffico tratto A14

Condividi su...

Il tratto dell’A14 tra Bitonto e Bari-Nord è stato chiuso al traffico dalle 7.15 di questa mattina, martedì 29 novembre, a causa di un tamponamento tra due tir che, urtandosi, si sono ribaltati bloccando la carreggiata in direzione di Taranto. Nello scontro sono rimaste ferite in modo non grave tre persone.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 8/o Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Per chi proviene da nord l’uscita obbligatoria è quella di Bitonto. Inizialmente, a causa del blocco si era formata una coda di circa un chilometro che si è andata poi progressivamente riducendo grazie alla deviazione.