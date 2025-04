Bari, scontro tra auto: muore 56enne

BARI – Incidente stradale mortale tra due auto questa mattina, intorno alle 4, su via Trisorio Liuzzi, nelle vicinanze dell’ospedale Di Venere, al quartiere Carbonara di Bari.

La vittima, un 56enne, è uno dei due conducenti coinvolti. L’altro conducente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Rilievi e accertamenti in corso da parte della Polizia Locale. I veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario a disposizione dell’autorità giudiziaria.

