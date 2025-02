Bari, scippo con strappo e armati di coltello al quartiere Libertà

BARI – Sarebbe stata strattonata e minacciata con un coltello la 42enne che questo pomeriggio, intorno alle 19, è stata rapinata in via Sagarriga Visconti, strada di confine tra il quartiere Libertà e il Murat. In due, travisati con casco, vestiti di scuro e aborto di uno scooter, le avrebbero intimato di cedere loro la borsa minacciando la donna con un coltello. La 42enne, così, cercando difendersi, sarebbe stata strattonata cadendo così rovinosamente per terra. I due sarebbero andati via sullo scooter dopo aver sottratto alla donna solo il portafogli – con 80 euro – e lasciandole la borsa. Sul posto immediato l’intervento del 118 che ha accompagnato la 42enne in ospedale per le cure del caso. Indagano i carabinieri

