BARI – Pesante il bilancio degli incidenti stradali nel barese in questo week end, sono due le vittime. Una persona ha perso la vita questa mattina in seguito ad un violento schianto tra due auto sulla tangenziale di Bari, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. La vittima sarebbe una donna di 43 anni, ferite altre due persone coinvolte nel sinistro, stando a quanto si apprende, si tratterebbe di madre e figlia, entrambe sono state trasportate in ospedale in condizioni preoccupanti.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incidente, avvenuto nel tratto della tangenziale tra le uscite 14a (Japigia Caldarola) e 13b (Bari San Pasquale) in direzione nord.



Un altro incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica alla periferia di Conversano, in via Putignano, un giovanissimo di soli 19 anni, sarebbe stato investito mentre percorreva a piedi via Putignano.