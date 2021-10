Bari, Scavone possibile titolare contro il Catanzaro

Cambi a centrocampo per il Bari in vista del big match contro il Catanzaro, in programma sabato alle ore 14 allo stadio San Nicola. Manuel Scavone e Davide Di Gennaro lavorano ormai in gruppo da inizio settimana e saranno a tutti gli effetti della gara contro i giallorossi di Calabro. Ma se per il regista il rientro in campo dal primo minuto sembra ancora lontano l’ex Parma si candida per un posto nell’undici iniziale. Con Scavone nel ruolo di mezzala il Bari ha dato il via al filotto di quattro vittorie consecutive con una presenza costante della mezzala anche in zona gol. Non è al massimo dopo l’infortunio alla caviglia ma per una gara di importanza capitale il tecnico biancorosso potrebbe fare affidamento su di lui. Qualche dubbio anche in attacco: l’assenza di Marras restringe a cinque il cerchio dei disponibili. Probabile la conferma di Cheddira, che al San Nicola ha dimostrato di essere a suo agio quando c’è da attaccare lo spazio e cercare l’uno contro uno con la difesa avversaria. Al suo fianco ballottaggio Simeri-Antenucci con Citro, che ormai trova il campo da due partite consecutive possibile alternativa a gara in corso. Più defilata la posizione di Paponi, con la sua esperienza che tornerebbe utile nei minuti finali. Negli ultimi precedenti al San Nicola Antenucci sempre a segno: l’attaccante molisano spera di confermare la tradizione mettendo fine al suo momento così così, che non lo ha visto brillare dopo il gol a Campobasso.